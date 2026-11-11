Il ritorno alla Juventus e il ringraziamento speciale di Zidane al suo ex tecnico in bianconero: "Un giorno mi piacerebbe allenarla, Lippi un maestro"

Il CT della Francia Zidane conferma l'assenza di Mbappé nella sfida di San Siro di domani sera contro l'Italia: "Non ci sarà domani sera con l'Italia. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Spero di averlo domenica".

Zidane spiega anche come gestire la situazione dei giocatori infortunati: "È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".

In ogni caso, il morale di Mbappé è ottimo per Zidane: "Lo vedo bene, la buona notizia è che può giocare domenica, e che avrebbe voluto giocare anche domani. Però dobbiamo adottare una politica a zero rischi, la stagione è lunga".

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FRANCIA

Il commissario tecnico della selezione transalpina pensa anche a tutte le possibili soluzioni per ovviare alle assenze: "Il mio lavoro è selezionare certi giocatori: a volte alcuni sono infortunati e non possono giocare, per cui facciamo altre scelte. Siamo a novembre, il campionato è iniziato da poco e c'è la Champions, è un mese complicato anche per le gare delle nazionali, ma è un mese così. Siamo dispiaciuti per gli assenti, ma è così: i giocatori devono badare alla loro salute".

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Zidane non svela chi giocherà in attacco: "L'obiettivo è schierare la miglior squadra possibile, nonostante questo ci sono giocatori in grado di ben figurare. Ci sono tante assenze, nonostante questo metteremo in campo una squadra competitiva"

IL RUOLO DI DIOUF

La duttilità di Diouf può essere fondamentale, visto che può giocare anche sulla corsia mancina: "Sappiamo che è un giocatore che gioca in un'altra posizione qui all'Inter, ma può giocare in vari ruoli. Penso possa farlo anche a sinistra: quando è con noi, è per giocare in quel ruolo, a sinistra".

Su Zaire-Emery non ci sono dubbi, nemmeno sulla posizione in campo: "Quello che voglio è vedere i giocatori da vicino: nei rispettivi club ogni allenatore prende la sua decisione e deve gestire il calendario, ma cerco di schierare i calciatori nella loro posizione naturale. Non abbiamo bisogno di spostarlo in una posizione diversa, da terzino destro: giocherà a centrocampo".

IL RITORNO ALLA JUVENTUS

Zidane racconta le sensazioni nei suoi primi mesi da CT: "La difficoltà è sempre legata a chi non può giocare, perché è una cosa che non piace a qualsiasi allenatore. Però fa parte del calcio e lo dobbiamo accettare. Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l'Italia, quando vuole fare una bella partita, la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L'Italia lo fa benissimo".

Zidane rivela che, un giorno, gli piacerebbe essere l'allenatore della Juventus: "Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".

Zidane, poi, conclude parlando del suo periodo in Italia e di cosa si è portato via da quell'esperienza: "Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".