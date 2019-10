Il risveglio di Bernardeschi e le 5 indicazioni da Juventus-Bayer Leverkusen

La Juventus batte il Bayer e si porta a 4 punti nel gruppo D. Primo sussulto in Champions per un mostruoso Higuain, Cuadrado sempre più a suo agio.

La batte il e balza in testa al gruppo D alla pari con l' . Una serata importante per i bianconeri, che regala indicazioni importanti per il proseguo della stagione: sopratutto da Higuain, Bonucci e Bernardeschi.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

HIGUAIN IN FORTE CRESCITA

L’ultima possibilità per restare ai vertici. E la sta sfruttando nel migliore dei modi. Il Pipita, dopo il goal rifilato al , trova il secondo lampo stagionale fulminando il Bayer Leverkusen. Insomma, la cura Sarri inizia a funzionare. Una prestazione, quella proposta contro le Aspirine, che potrebbe sfociare in una seconda maglia da titolare nel derby d’ . In vista dell’ , infatti, il 21 bianconero si gioca il posto con il connazionale Paulo Dybala. Motivato e indemoniato.

CUADRADO, TERZINO DESTRO DI PERSONALITA’

Il colombiano, ormai, è diventato un terzino basso di livello assoluto. Difende con astuzia, attacca con veemenza. Una scelta obbligata, indubbiamente, ma che potrebbe rivelarsi una costanza anche con i rientri di Mattia De Sciglio e Danilo. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che lo staff bianconero si stia concentrando minuziosamente su questa traccia, impreziosita dall’approdo – in un’altra veste – di Andrea Barzagli che, tra gli altri compiti, avrà quello di curare proprio la fase difensiva del jolly sudamericano.

BONUCCI, LEADER E CONDOTTIERO

Proseguono le ottime prestazioni del centrale viterbese che, dal canto suo, ha anche il merito di far ben figurare Matthjs De Ligt. Un processo di crescita, corale, che testimonia come i due centrali abbiano iniziato a conoscersi reciprocamente. In definitiva, è esclusivamente questione di tempo. Intanto, però, il capitano della Signora trova un altro voto alto in pagella. Voleva un avvio differente rispetto alle ultime due annate calcistiche: missione centrata. E il meglio, forse, deve ancora venire.

BERNARDESCHI: SEGNALI DI RISVEGLIO

Schierato a sorpresa dietro Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, il tuttofare offensivo carrarino incide nella ripresa. Detto ciò, da uno con la sua classe, ci si aspetta sempre di più costanza. Perché a questi livelli occorre andare oltre, anche di pensiero. Si sacrifica in funzione della coralità, in funzione – prima di tutto – del benessere collettivo. Un paio di belle accelerazioni. Poi, una gioia personale che sa tanto di liberazione.

HAVERTZ, SERATA DA DIMENTICARE

Il gioiellino del Bayer Leverkusen, corteggiato da diversi top club europei, finisce per marcarsi da solo. Ha la personalità necessaria per incidere nel primo tocco, ma si accende a targhe alterne. Ben neutralizzato dalla Signora, si contraddistingue solo per un “sombrero” su Juan Cuadrado. Tuttavia, troppo poco per catturare l’attenzione degli uomini della Continassa che, comunque, continueranno a osservare il processo di crescita del 20enne centrocampista offensivo tedesco.