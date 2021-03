Il risveglio del Pata Castro: tre goal in un mese in Turchia

L'ex centrocampista di Cagliari e Catania decisivo con la maglia del Fatih, squadra in cui militano una decina di giocatori passati per la Serie A.

Dopo un primo periodo di adattamento, Lucas Castro sta cominciando a carburare in Turchia. Il Pata, infatti, sta risultando decisivo per le sorti del Fatih Karagümrük, squadra della città metropolitana di Istanbul in cui militano diversi italiani ex Serie A.

Nell'anticipo del trentesimo turno del torneo turco contro il Kayserispor, Castro ha siglato il momentaneo 2-0 (tris nel finale con Sobiech e iniziale vantaggio con Durmaz), blindando un successo che avvicina la sua squadra alla zona europea, comunque ancora nettamente distante.

Per Castro si tratta del terzo goal nella Super Lig nel giro di un mese, segno di come si sia riuscito ad integrare negli schemi della squadra allenata da Şenol Can, tecnico classe 1983, giovane e con un possibile futuro da big nella sua nuova veste, appena biennale, di allenatore.

Insieme a Castro, stanno provano a brillare una quantità incredibile di vecchi giocatori di Serie A. Il Fatih ha attirato continuamente italiani, e non solo, che hanno avuto un passato nella massima serie del Bel Paese e che in futuro potrebbe continuare ad incrementare questo dato.

Il portiere e capitano è Emiliano Viviano, ma al Karagümrük fiocano anche Bertolacci e Borini, oltre a Jorquera e Zukanovic, che i tifosi del Genoa ricordano bene, oltre a Lucas Biglia: insieme a Castro sono sette i giocatori che hanno come in comune vecchie esperienze in A.

In squadra è presente anche l'ex Nazionale olandese, e probabilmente nome maggiormente noto del Fatih a livello internazionale, Jermaine Lens: l'ala ex PSV non ha però fin qui brillato a differenza di Castro, divenuto idolo dei tifosi nelle ultime settimane. In continua ascesa.