Il risultato più bugiardo della Serie A? Juventus-Sassuolo 2-2

In base agli expected goals, ecco i risultati di questa stagione di Serie A che più si discostano da quanto visto in campo.

Quante volte abbiamo sentito dire, da allenatori o giocatori nelle interviste post partita: “È un risultato bugiardo”, “Abbiamo dominato, non meritavamo di perdere”, “È stata solo sfortuna, abbiamo subito gol con l’unico tiro concesso” e altre cose simili?

Ora possiamo dirvi se le cose stavano davvero così.

Abbiamo infatti utilizzato il modello degli expected goals di Opta per veder effettivamente quali sono state le partite di questo campionato di il cui punteggio finale si è discostato di più dalle reali occasioni da gol create dalle due squadre.

Altre squadre

La risposta è: - 2-2 del 1 dicembre scorso. In quell’occasione infatti – l’unica in cui i bianconeri hanno perso punti in casa in questo campionato – la squadra di Sarri ha avuto tantissime occasioni da rete, effettuando in totale 29 tiri che, secondo il modello degli expected goals, in media avrebbero dovuto portare 4.64 gol. Viceversa, le sole nove conclusioni dei neroverdi avevano un valore di xG pari a 0.74, ma sono state sufficienti a segnare due reti.

Quindi, in parole povere, la ha segnato due reti pur avendo creato palle goal che mediamente ne creano tre in più, e subito una rete in più di quante ci si poteva attendere sulla base della pericolosità delle occasioni create dal Sassuolo. Una differenza di circa quattro reti, tra fatte e subite, quindi, che fa di Juventus-Sassuolo la partita più “bugiarda” di questo campionato.

E pensare che i bianconeri hanno pareggiato in rimonta con un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo… A contribuire all’esito, una prestazione super dell’”eroe per caso” Stefano Turati, classe 2001, trovatosi ad esordire in Serie A proprio in un match così complicato: non si è fatto per nulla intimidire e ha effettuato ben sette parate.

Curiosamente, anche la seconda partita con il risultato più lontano da quanto visto in campo riguarda la Juve, ma questa volta in senso favorevole a Bonucci e compagni: si tratta infatti del match vinto per 3-1 in casa dell’ il 23 novembre, partita in cui i bianconeri hanno fatto registrare un valore di 1.17 xG a favore e ben 2.7 contro. Come a dire: la fortuna a volte dà e a volte toglie.