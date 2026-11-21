Accolto dai fischi del Maradona, Lang ha risposto con un contributo decisivo alla vittoria del Napoli. Pace fatta con i tifosi azzurri?
La partita contro la Lazio aveva segnato una frattura tra Noa Lang e i tifosi del Napoli dopo l'episodio controverso che ha visto come protagonista l'olandese.
Nel corso del primo tempo, Lang aveva fatto un gesto verso la Curva, portandosi la mano dietro l'orecchio come a dire 'non vi sento'. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto alla Curva del Napoli, che lo ha fischiato per tutto il resto della partita, nonostante fosse stato uno dei più positivi.
IL RISCATTO DI LANG
Fischi che sono proseguiti anche nel momento in cui è entrato in campo nel secondo tempo della sfida contro il Torino.
La Curva gli ha fatto subito capire di non averlo perdonato, ma la reazione di Lang è stata esemplare. Il suo impatto sulla partita, come voglia e attitudine, ha fatto la differenza.
E' lui infatti che va a sradicare il pallone dai piedi ai Aboukhlal e fa ripartire l'azione, portando palla e servendo d'esterno l'assist per il goal decisivo di McTominay.
TUTTI AD ABBRACCIARLO
Durante i festeggiamenti, tutta la panchina e i membri dello staff sono andati proprio ad abbracciare Lang. Poi è arrivato anche McTominay, che lo ha ringraziato ed abbracciato a sua volta, scuotendolo come a dirgli 'vedi cosa riesci a fare?'.
Da quel momento i tifosi non lo hanno più fischiato, apprezzando l'impegno e la reazione di Lang. Una dimostrazione che cancella i fischi e fa riappacificare col popolo azzurro.
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