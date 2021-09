Il rimpianto di Pioli: "I due goal nel secondo tempo, i particolari fanno la differenza"

Il Milan esce con una sconfitta da Anfield Road, ma con la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione di livello. Insomma, il ritorno in Champions League dopo 7 anni è agrodolce.

Stefano Pioli ha analizzato la partita contro il Liverpool a 'Sky Sport', affermando che il rimpianto è sui due goal concessi a inizio ripresa, quelli decisivi per la contro-rimonta da 1-2 a 3-2.

Ci aspettavamo che partissero forti, con la palla siamo stati un po’ statici e non abbiamo saltato la loro pressione. Abbiamo corso dei pericoli. Chiaro che l’ambiente e la partita ci abbiano creato qualche difficoltà".

"Il risultato è determinante, ma bisogna dare merito al Liverpool per avere giocato una grande partita, di intensità superiore soprattutto nei primi 20-25 minuti. Dobbiamo avere il rimpianto dei due goal subiti nel secondo tempo, dove c’è stato anche qualche errore nostro. Ma il livello si è alzato tantissimo, per intensità e qualità questa partita ci farà crescere tanto.

Il tecnico comunque guarda anche il bicchiere mezzo pieno, sottolineando però come siano i dettagli a fare la differenza, citando il goal di Henderson come esempio.

"Vado via con la consapevolezza che la squadra può crescere ancora e che il livello è veramente alto, con le situazioni create sono stati i particolari a fare la differenza. Sul loro goal dovevamo respingere in rimessa laterale. Loro hanno pressato forte e attenti nelle coperture centrali. La trasmissione della palla deve essere veloce e in questo il livello è molto alto. Loro sono partiti fortissimo e ci han lasciato poco tempo".