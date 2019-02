Il rimpianto Azzurro di Ventura: "Non avrei dovuto accettare"

L’ex commissario tecnico Azzurro, Ventura, torna sulla sua esperienza con la Nazionale: “Dopo la Spagna sono stato delegittimato”.

Quella di Gian Piero Ventura alla guida della Nazionale è stata certamente un’avventura estremamente deludente. Chiamato sulla panchina Azzurra per dar vita ad un nuovo ciclo e per condurre la squadra alla qualificazione ai Mondiali, l’ex commissario tecnico non è riuscito a centrare nessuno dei due obiettivi.

Il mancato approdo dell’Italia a Russia 2018, resta una delle pagine più nere della storia del calcio nostrano, un evento che ha poi portato ad un vero e proprio terremoto che ha segnato tutto il movimento.

Ventura, parlando ai microfoni di Radio CRC, ha svelato quello che è il suo più grande rimpianto.

“Io ho vissuto un’esperienza negativa ed è quella alla guida della Nazionale. Ho un rimpianto ed è quello di non aver capito che non avrei mai dovuto accettare l’incarico. Non c’era la possibilità di portare avanti la mia idea di calcio. Adesso ho più voglia di prima”.

Inizialmente sembrava che con Ventura dovesse esserci anche Lippi come direttore tecnico.

“Con Lippi alle spalle tutto sarebbe stato totalmente diverso. Dopo la partita con la Spagna poi, sono stato completamente delegittimato”.

In occasione della decisiva partita per la qualificazione a Russia 2018 con la Svezia, fece molto discutere l’esclusione di Insigne. Ventura ha spiegato il motivo della sua scelta.