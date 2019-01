Il rimpianto Azzurro di Ventura: "La Nazionale una scelta sbagliata"

Gian Piero Ventura ricorda la sua esperienza alla guida della Nazionale: “Non sarei comunque andato ai Mondiali, ma non ci fu alcun ammutinamento”.

L’ultimo anno e mezzo ha rappresentato per Gian Piero Ventura certamente il periodo più complicato della sua lunghissima carriera. Prima infatti è arrivata la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale, un evento che ha rappresentato un vero e proprio terremoto per il movimento calcistico italiano, poi ha visto finire la sua avventura alla guida del Chievo dopo appena quattro partite condite da 3 sconfitte ed un solo pareggio.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’ex commissario tecnico Azzurro, parlando a Sky Sport, ha ricordato gli ultimi concitati mesi vissuti sulla panchina della Nazionale.

“Se ho pensato alle dimissioni tra le due gare con la Svezia? No, questo no, però avevo già ufficializzato che non sarei andato ai Mondiali in caso di qualificazione. L’aspetto tecnico era l’ultimo dei problemi, non c’erano i presupposti per continuare a lavorare. Forse avrei dovuto lasciare prima, dopo la partita con la Macedonia, ma comunque la mia squadra in un anno e mezzo ha perso solo contro Spagna e Svezia”.

Subito dopo la disfatta con la Svezia, sono stati molti coloro che hanno parlato di un gruppo Azzurro schierato contro il ct, ipotesi questa che Ventura ha smentito.

“Sono state dette tante bugie a riguardo e questa è la cosa che mi ha ferito di più. Non c’è stato alcun ammutinamento ed ho anche pensato di sporgere querela contro chi ha parlato di questo. Mi chiedo perché siano uscite cose di questo tipo”.

Ventura ha anche ricordato la sua brevissima esperienza al Chievo.

“Al Chievo ci sono andato per amicizia. C’era un programma che prevedeva determinate cose, ma quando ho capito che sarebbe stato difficile realizzarle, ho deciso di farmi da parte. Se sarebbe stato meglio andare al Monaco? Con i se e con i ma non si va lontano, io ho fatto un gesto di amicizia verso Campedelli. Quando sono arrivato ho trovato due grandi problemi: la condizione fisica e gli infortuni ed inoltre la penalizzazione aveva creato difficoltà dal punto di vista mentale. I ragazzi sono stati bravissimi, ho lavorato sulla loro testa, abbiamo fatto bene in quel mese ed infatti Di Carlo ha trovato una squadra in grado di giocare con intensità per 90’. Capisco i giocatori che si sono sentiti traditi, le parole di Pellissier sono state figlie della delusione, ma quello del Chievo è stato uno dei gruppi con i quali ho lavorato meglio. Al Chievo auguro la salvezza, la sua storia negli ultimi 18 anni è stata straordinaria”. L'articolo prosegue qui sotto

Quanto è accaduto nell’ultimo anno e mezzo rischia di rovinare quanto di fatto nel corso della carriera, Ventura però è pronto a ripartire.