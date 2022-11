Il rigore maledetto, l'Arsenal, la doppietta al Mondiale: Bukayo Saka è diventato grande

Due goal all'Iran per continuare a cancellare quell'etichetta che si è messo addosso a Euro 2020: star con i Gunners e con la nazionale.

Per un calciatore ci sono spesso momenti da dimenticare che diventano etichette da togliersi il prima possibile, oppure provare a conviverci. Probabilmente Bukayo Saka per diversi tifosi inglesi sarà sempre colui che nella finale di Euro 2021 ha sbagliato l’ultimo calcio di rigore nella serie contro l’Italia. A 19 anni si era caricato sulle spalle una responsabilità forse più grande persino del suo innato talento.

Il ragazzo, però, ha un’altra pasta. Non si è fatto schiacciare dal peso di quel penalty respinto da Donnarumma. Si è rialzato, in grande stile. Lo ha fatto con la maglia dell’Arsenal, ma anche con quella dell’Inghilterra, all’esordio al Mondiale contro l’Iran.

Due goal uno per tempo, entrambi col mancino: uno di prima intenzione all’incrocio, l’altro chirurgico all’angolino basso. Il più giovane inglese a segnare una doppietta nella competizione più importante, nel giorno in cui è diventato anche il più precoce tra i Gunners a vestire la maglia dei Tre Leoni.

21 anni, 77 giorni. E già un passato quasi da veterano. Non solo per quel maledetto rigore sbagliato, ma anche per le conseguenze: è stato preso di mira, vittima di razzismo, che ha denunciato in prima persona. Si è chiuso in sé stesso, ma non ha abbassato la testa. Anzi, ha trasformato le critiche in energia, ha ammesso il suo compagno di squadra nell’Arsenal e in nazionale Aaron Ramsdale.

“Ora è un ragazzo cresciuto, una persona completa: se dovessi trovarne una, lo definirei ‘impeccabile’. È un ragazzo fantastico che ha tempo per tutti”.

Bukayo - all’Arsenal per tutti semplicemente ‘Bi’ - non ha mai avuto timore reverenziale, tanto che già dall’estate 2020 ha voluto farsi carico della maglia numero 7, in passato appartenuta a campioni come Alexis Sanchez, Robert Pirés, Platt, Rosicky, Brady, il compianto ‘Rocky’ Rocastle. L’ha valorizzata sul campo, confermandosi un titolatissimo per Mikel Arteta, specialmente sulla corsia di destra dell’attacco, ma all’occorrenza anche a sinistra e persino come terzino se è stato necessario.

A 21 anni appena compiuti ha già sulle spalle 151 presenze con i Gunners, 28 reti e oltre 30 assist. E ha superato brillantemente quell’ostacolo mentale del rigore e dell’essere diventato quasi un meme per la celebre trattenuta di Chiellini al 95’, mentre si involava verso la porta.

È un punto fermo dei Gunners che volano in testa alla classifica di Premier League, davanti anche al Manchester City. Southgate lo ha lanciato subito da titolare, e non poteva essere altrimenti: anche a Euro 2020 aveva finito per conquistarsi un ruolo di rilievo, davanti anche ad altri giocatori che avevano già un blasone maggiore a livello internazionale.

Ha trovato la sua prima doppietta in nazionale, confermando le impressioni che già lo circondano da quando calciava i primi palloni a Hale End, dove si trova l’academy dell’Arsenal. Ha bruciato le tappe: Unai Emery lo ha lanciato in Europa League appena 17enne, poi dalla stagione successiva lo ha integrato in maniera fissa in prima squadra.

Arteta lo ha reso un top player e ora attende la sua firma sul contratto che lo legherà all’Arsenal anche oltre il 2024. Ora però Bi ha un’altra priorità: affermarsi ancora di più con l’Inghilterra in Qatar. La partenza è stata quella giusta.