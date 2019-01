Spagna, il Reus squalificato per tre anni dal professionismo: stipendi non pagati ai calciatori

Il Reus, club spagnolo di Segunda Division, è stato squalificato per tre anni a causa del mancato pagamento degli stipendi ai propri giocatori.

Il Reus Deportiu è stato squalificato per tre anni dal professinismo spagnolo e dovrà pagare una multa di 250mila euro per non aver estinto il debito nei confronti dei calciatori tesserati, i quali non percepiscono lo stipendio da mesi.

Il Giudice di Disciplina Sociale della Liga ha emesso la sentenza nella mattina di oggi. Il club catalano non potrà quindi prendere parte a competizioni professionistiche in Spagna per i prossimi tre anni.

Da mesi il club, attualmente in fondo alla classifica di Segunda Division, la seconda divisione spagnola, è alle prese con gravi problemi economici che hanno spinto molti calciatori a cambiare aria, non avendo percepito gli stipendi.

Il mancato pagamento ha anche portato molti giocatori a svincolarsi in automatico. Il club non gioca una partita dal 12 gennaio: le scorse due sono state rinviate e rimane da capire se il Reus tornerà in campo o meno: la società ha infatti presentato ricorso contro la decisione del giudice.

Lo stesso Reus era stato protagonista di una protesta che aveva fatto molto scalpore: tutti i giocatori si erano fermati per un minuto all'inizio della partita contro l'Alcorcon, in segno di protesta contro la situazione.

Il club è stato anche salvato dal fallimento nelle scorse settimane, ma un gruppo americano lo aveva salvato dal fallimento. Gli errori della precedente proprietà potrebbero comunque costare carissimo.