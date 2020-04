Il retroscena di Ruben Sosa: "La moglie di Pellegrini sconsigliò di acquistarmi"

Ruben Sosa a 'Tuttosport' racconta: "La moglie di Ernesto Pellegrini, esperta di calligrafia, vedendo un mio autografo sconsigliò di acquistarmi".

Dal 1992 al 1995, Ruben Sosa è stato uno degli attaccanti di punta dell' , collezionando 76 presenze e ben 44 goal soltanto in . Ai microfoni di 'Tuttosport' l'uruguaiano racconta però che quell'acquisto stava per saltare, per un motivo non certo usuale...

"L'Inter è stata la squadra più forte in cui ho giocato. Un trasferimento tutt’altro che facile: con il mio procuratore, Paco Casal, ero andato a casa del presidente, Ernesto Pellegrini. Sua moglie era esperta di calligrafia e vedendo un mio autografo aveva sconsigliato di mettermi sotto contratto. Allora io ho detto al presidente: facciamo un patto, se faccio almeno 20 gol, lei mi dà i soldi che dice il procuratore, se ne faccio di meno, decida lei una cifra, ma chiudiamo perché io voglio fare gol con la maglia dell’Inter".

Insomma poi tutto andò per il verso giusto, con 22 goal segnati nella prima stagione. Per Ruben Sosa anche il deludente anno in Serie A del 1993/1994 fu memorabile.

"Tutte e tre le stagioni che ho vissuto a Milano sono state straordinarie. Nel 1993/1994 quasi rischiamo di finire in Serie B, ma alla fine abbiamo vinto la Coppa Uefa. Per me, quella coppa vale come una Champions. L’anno prima per poco non vincevamo lo scudetto, siamo arrivati secondi anche perché non siamo riusciti a vincere il derby. Così aver vinto quella Uefa è stato un po’ il coronamento della mia avventura in nerazzurro".

La specialità di casa era sicuramente battere i calci piazzati.