Il retroscena di Okaka: "Nel 2015 era fatta col Milan, ma presero Destro"

Una nuova tappa della carriera di Stefano Okaka si è aperta con il recente trasferimento in Turchia dove il centravanti italiano ha sposato la causa dell'İstanbul Başakşehir.

Dopo aver giocato le prime due partite dell'attuale campionato di Serie A con la maglia dell'Udinese, l'ex giocatore della Roma è approdato sul palcoscenico della Süper Lig, dove agli ordini della formazione allenata da Emre Belozoglu, sta ben figurando con 9 goal messi a segno in 22 apparizioni ufficiali.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel corso di un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Okaka è tornato a parlare di Serie A e, nella fattispecie, di quando è stato vicino a vestire le maglie delle due formazioni milanesi: Milan e Inter.

"Avevo 24 anni e mi sentivo pronto per il salto di qualità: nel 2015 era praticamente fatta per il mio passaggio al Milan ma alla fine presero Destro. E lo stesso è successo con l’Inter, quando c’era Mancini. Dopo l’esperienza da giovanissimo con la Roma, avrei potuto misurarmi con un’altra big. Invece, sono ripartito dall’Anderlecht. Un club prestigioso, ma in un campionato inferiore rispetto alla Serie A”.

Dopo aver vestito, in Italia, le maglie di Roma, Modena, Brescia, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria e Udinese, quella turca è la sua terza avventura all'estero: in carriera, infatti, ha militato anche in Inghilterra con Watford e Fulham e in Belgio con l'Anderlecht.