Il retroscena di Marcio Amoroso: "Henry rifiutò il trasferimento all'Udinese"

Nel 1999 Amoroso poteva essere della Juventus in uno scambio con Henry: alla fine il francese disse no e diventò leggenda con l'Arsenal.

Il più grande rimpianto nella storia della ? Forse. Non riuscì a sfondare in bianconero, Thierry Henry , finendo all' per divenire la leggenda numero uno dei Gunners. E dire che prima del trasferimento a Londra, l'ex bomber francese sarebbe potuto approdare all' .

Henry non aveva però intenzione di lasciare la Juventus per l'Udinese, che nonostante la parte sinistra della classifica e la lotta per l'Europa, non era comunque a duello per il titolo. Il francese voleva vincere e l'Arsenal poteva essere l'unica scelta in caso di addio.

A raccontare il retroscena è Marcio Amoroso, grandioso bomber tra fine anni '90 e prima parte del nuovo millennio, allora all' Udinese . Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante del ha svelato come nel 1999 il destino del fuoriclasse Henry sia stato almeno nelle idee, in Friuli.

Amoroso non ha scordato quel tentativo di scambio:

"Ci fu la possibilità di andare alla in uno scambio con Henry, ma lui rifiutò. Così io rimasi a Udine e lui poi andò all'Arsenal".

Risultato, 229 reti con l'Arsenal e il titolo di stella assoluta, facente parte della squadra invincibile, letteralmente, creata da Wenger, con Bergkamp, Pires, Ljungberg, Vieira e compagnia. Per Amoroso niente Juvenutus, ma la possibilità di vestire la maglia del Milan nel 2006.

Nel 1999, invece, mentre Henry prendeva la via di Londra, Amoroso si trasferiva in un al vertice, senza però ripetere i fasti di Udinese. Rinascerà a , con la maglia del , riuscendo tra l'altro a conquistare la Libertadores con il San Paolo nel 2005.