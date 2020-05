Il retroscena di Cragnotti: "Nedved mi fece strappare il contratto"

Il pantano di . Ma soprattutto la gioia della . I biancocelesti, il 14 maggio 2000, conquistavano il loro secondo scudetto. Insperato, considerando come sulla carta l'impegno della in terra umbra fosse considerato una mera formalità.

Nel calcio, invece, si può sperare fino alla fine. Lo sa bene Sergio Cragnotti, patron biancoceleste dell'ultimo tricolore, nonché colui che con grossi sacrifici ha portato la società capitolina a vantare un peso specifico notevole sia in sia in Europa.

A distanza di anni, inevitabilmente, è tempo di annedoti: vedi il passaggio di Pavel Nedved alla Vecchia Signora. Raccontato al 'Corriere dello Sport':

"Quando era stato raggiunto l'accordo con la , venne in sede e mi disse "io non mi vedo con un'altra maglia". Mi fece strappare il contratto. Telefonai a Moggi. Pavel regalò la penna a mio figlio Massimo per firmare il rinnovo di contratto con la Lazio, poi le cose cambiarono. Lo convinsero. Una storia di investimento molto importante per la Juve".