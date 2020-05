Il regalo di Cristiano Ronaldo alla madre: una nuova auto di lusso

In Portogallo si festeggia la festa della mamma e CR7 e i suoi fratelli hanno pensato a un grande regalo per mamma Dolores.

In non è una domenica come tutte le altre: la prima del mese di maggio è la festa della mamma, celebrata anche a casa di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse bianconero ha regalato a mamma Dolores, insieme ai suoi fratelli, un Suv Mercedes dal valore di decine di migliaia di euro. La mamma lo ha ringraziato sui social.

"Grazie ai miei figli per il regalo che mi hanno fatto. Buona festa della mamma a tutti"

Un pensiero non banale di CR7 prima di lasciare sua madre e la sua casa Madeira per tornare a .