Il record di Muriel: 19 falli senza cartellini

L'attaccante dell'Atalanta è il giocatore di Serie A ad aver fatto più falli senza aver rimediato neanche una sanzione da parte dell'arbitro.

Dipenda dal modo, dalla circostanza, dal ritmo della partita e da come sta andando. Un fallo può essere sempre punito con il cartellino? No. Tanti dettagli portano ad una decisione da parte del direttore di gara e può succedere che anche dopo 19 interventi fischiati contro, non sia arrivato il rosso. O il giallo. Chiedere a Luis Muriel.

Non è certo un giocatore abituato ai cartellini, Muriel. Non è un attaccante che torna in difesa per contrastare, non si lascia andare ad interventi killer. Un velocista, un goleador, un calciatore di immenso talento che ogni tanto, per forza di cose, deve anche andare a contrasto. Per sua fortuna, senza subire falli.

Come evidenzia Opta, infatti, Muriel è il giocatore di che ha fatto registrare il numero maggiore di falli senza subire neanche un cartellino in questa prima parte di stagione: diciannove interventi fischiati dai vari arbitri, ma nessun provvedimento. Curioso.

Altre squadre

Muriel è oltre la top cento dei giocatori che hanno commesso più falli in questa Serie A 2019/2020, ma è riuscito a scampare ai gialli. Ottima notizia per Gasperini, che può contare in maniera continua sul colombiano, vista una diffida lontanissima per mancanza di gialli.

Il giocatore colombiano non è continuamente a contrasto, ma in mezzo al campo è comunque fermato dall'arbitro come tutti i suoi colleghi. Il cartellino non fa però rima con Muriel, che anche nella scorsa stagione è stato destinatario di un giallo solamente in una delle 19 gare giocate.

Quattro invece i cartellini rimediati nelle due precedenti stagioni, con la maglia, rispettivamente, di e . Ora però, il giallo non è un colore che si abbina a Muriel: re dei re in questa particolare statistica. Buon per lui e per l' .