Il record del Genoa: squadra con più marcatori diversi dal 2010 al 2019

Se c'è una squadra che negli anni in ed in Europa ha abituato a cambiare spesso organico da una stagione all'altra, quella è il . E non è un caso che in questa decade che volge al termine possa avere un record molto particolare.

Come rivelato da 'Opta', il 'Grifone' è infatti il club che dal 2010 al 2019 ha mandato in goal il maggor numero di giocatori diversi nei top 5 campionati europei: il totale è di 98.

Al secondo posto della classifica si piazza un altro club italiano, la : sono 86 i giocatori viola che hanno segnato almeno una rete in campionato. Terzo c'è il a 85, uno in meno.

98 - #Genoa had 98 goalscorers in Serie A in the #decade (2010-2019): more than any other side among the top-5 European Leagues in period. Variety.#Opta2010s pic.twitter.com/yhjTHR50G8