Il record del Benevento di Inzaghi: mai in svantaggio in questa stagione

Il Benevento di Inzaghi non solo è una delle poche ancora imbattute in Europa: è l'unica squadra a non essere mai andata in svantaggio nei campionati.

Lo scorso anno il suo era nei bassifondi della classifica e Filippo Inzaghi ha pagato con l’esonero. Come già fatto dopo il , il tecnico è sceso di categoria per ripartire: dal in C ieri, dal in B oggi. E la sua ‘Strega’ vola.

I sanniti sono uno dei pochi club a essere imbattuti nei campionati europei: condividono questo record con compagini del calibro di , , , più e altre squadre tra , e . Una cerchia ristretta.

Inzaghi però ha fatto meglio di Klopp, Zidane e Sarri. Il suo Benevento è l’unica squadra che fino a questo momento non è mai stata in svantaggio. Numeri parziali incredibili nelle prime 7 giornate di Serie B: 4 vittorie e 3 pareggi, di cui uno 0-0 e due 1-1, ma senza mai finire sotto nel parziale.

Un segnale di solidità che è confermato anche dai goal subiti: soltanto 3, nessuno meglio in Serie B. Hanno fatto meglio solo Renate e Potenza in C, con 2 reti al passivo. E in avanti segnano tutti: 8 marcatori diversi, solo l’ ne ha mandati a segno tanti.

Ciò che conta più di tutto però è la classifica, quella che vede il Benevento davanti a tutti con 15 punti, a +1 su un gruppone composto da , , e . Dopo averla sfiorata con il Venezia, Inzaghi vuole la promozione in A. E i numeri, per ora, sono dalla sua.