Il record col fratello, i due volti e la felicità ritrovata: Higuain in MLS

Lontano dall'Europa e dal suo calcio a ritmi forsennati. Una nuova vita, più rilassata e felice, e una nuova sfida, accettata all'età di 33 anni, con l'obiettivo di rimettersi in gioco e dimostrare di essere ancora all'altezza.

Gonzalo Higuain ha scelto di ripartire dalla Major League Soccer e dall'Inter Miami. Terminata l'avventura alla Juventus, l'attaccante argentino classe 1987 ha deciso di lasciare l'Europa e assecondare un vecchio desiderio coltivato da anni:

"Sono sempre stato curioso di giocare in questo campionato e ho voluto raggiungere mio fratello. Ho visto molti attaccanti e giocatori di livello venire qui, era una situazione interessante - ha raccontanto il 'Pipita' in un'intervista concessa al podcast 'Que Golazo' della CBS -. Ho voluto avere anche meno pressione mediatica, questa è una lega che sta crescendo, un bel posto dove finire la carriera. Sono felice e spero che sia l'inizio di una bella esperienza, voglio divertirmi come quando ero giovane, in Europa avevo perso la gioia di giocare per diverse circostanze, su tutte la pressione elevata".

A concedergli l'opportunità di giocare negli Stati Uniti è il club di David Beckham, che approfitta della fine del rapporto tra l'argentino e la Juventus per portarlo in Major League Soccer. Il club statunitense lo tessera come 'designated player' e gli fa firmare un contratto di due anni, fino al 31 dicembre 2022, a 7 milioni a stagione.

"Ho deciso di venire in MLS dopo essermi confrontato con Buffon - ha raccontato Higuain in diretta sul canale Twitch di Vieri, la 'Bobo Tv' -. Mi ha detto che quando non avrei più sentito il fuoco avrei dovuto cambiare. Cosi ho deciso di cambiare aria e venire negli Stati Uniti".

A pesare sulla scelta di Gonzalo Higuain di lasciare l'Europa e intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti è stata senza dubbio anche la presenza nella rosa del club della Florida di suo fratello Federico, tre anni più grande del 'Pipita', oltre alla malattia di mamma Nancy, che il 27 aprile scorso ha perso la battaglia e se n'è andata a soli 64 anni.

Il goal nel sangue. Una questione di famiglia - quella tra Federico e Gonzalo - che gli Higuain Bros hanno trasformato in un primato molto particolare. Proprio a poche ore dalla scomparsa di mamma Nancy, il 25 aprile scorso Gonzalo e Federico hanno steso con una rete a testa il Philadelphia Union: per la prima volta due fratelli sono andati a segno nella stessa partita di MLS. Poi la telefonata che ha sconvolto la vita di Gonzalo, da sempre molto legato alla madre.

Higuain ci ha messo un po' per ritrovare dentro e fuori dal campo quella serenità necessaria per tornare ad esprimersi al meglio. Nel campionato nordamericano, il 'Pipita' ha mostrato le sue due facce, con un rendimento completamente opposto tra la prima e la seconda stagione con la maglia dell'Inter Miami.

Dopo l'esordio amaro, con rigore sbagliato e rissa sfiorata nella sconfitta per 3-0 a Philadelphia del 28 settembre 2020, l'argentino ha totalizzato appena un goal e due assist nella sua prima annata.

"Pensavo di giocare qui con la sigaretta in bocca e invece è impegnativo. È davvero un campionato difficile. Ho imparato che è simile al calcio italiano, per certi aspetti" ha ammesso Higuain alla 'Bobo Tv'.

Ma dopo i primi mesi di ambientamento, Higuain è tornato a far goal: nella seconda stagione con la maglia del club di Beckham, il 'Pipita' ha totalizzato 12 reti e 6 assist in 30 presenze. Uno 'score' che non è bastato all'Inter Miami di Phil Nevile, che non è riuscita a conquistare un posto nei playoff ma si è dovuta accontentare dell'Eastern Conference del campionato nordamericano.

Ora Higuain è felice. Il 'Pipita' vuole continuare la sua avventura nella Major League Soccer e ha smentito le ultime voci circolate sul suo futuro. Niente contratto risolto con un anno anticipo e ritiro, né tantomento ritorno in Argentina, nel suo River Plate.

"La mia testa è proiettata qui, all'adempimento del mio contratto con l'Inter Miami in MLS. Non c'è alcuna possibilità che io torni a mettermi in una bolla di pressione e che non possa più uscire di casa. Qui sono in pace. Non voglio ingannare nessuno. Non voglio dire di sì e poi non succederà. Non ho intenzione di tornare al River se non ho tutto me stesso da dare. Sarò sempre grato al club, porterò sempre un grande rispetto, ma non mi piace giocare con le persone senza poter più dare il massimo. Il River non lo merita e nemmeno io". Gonzalo conclude affermando: "Il mio ritorno in Argentina non accadrà. Ho 33 anni e vedo il mio futuro qui, Mi godrò ancora un po' il calcio in questo campionato e poi basta".

Il 'Pipita' vuole continuare a far goal con la maglia dell'Inter Miami, anche se accanto a lui non ci sarà più suo fratello Federico. Il classe 1984 ha annunciato a ottobre la decisione di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato.

Una scelta che Gonzalo non considera nel suo presente. A 34 anni, compiuti oggi, l'ex River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea ha ancora voglia di gonfiare la rete in Florida, la sua nuova isola felice. Lontano da quelle pressioni che lo hanno inseguito nel corso di tutta la sua carriera e che ora, dopo quasi 700 partite e oltre 300 goal, il 'Pipita' ha deciso di tenere lontane per godersi la gioia del calcio.