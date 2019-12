Il Real protesta dopo il Clásico: "Due rigori non fischiati a Varane"

Dopo lo 0-0 del Camp Nou contro il Barcellona, il Real Madrid recrimina per due rigori: "Non sono stati visti né dall'arbitro né dal VAR".

Come al solito, il Clásico lascia strascichi, anche quando termina in parità e senza goal. Stavolta è stato il ad alzare la voce per due falli da rigore che secondo il club non sono stati segnalati nel primo tempo

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il Real ha fatto sentire la sua voce sul proprio sito ufficiale, sottolineando come nessuno tra Var e arbitro abbia visto i falli subiti da Varane, che nel post ha anche mostrato i segni della battaglia.

"Varane è stato al centro delle due azioni più polemiche del Clásico. Il francese ha subito due azioni da rigore che l’arbitro Hernandez Hernandez non ha punito. Al 17’ ha subito sugli sviluppi di un corner un pestone da Lenglet dentro l’area, che non hanno visto né l’arbitro né il Var, dove stava De Burgos Bengoetxea. Due minuti più tardi è stato trattenuto per la maglia da Rakitic ed è caduto in piena area. Di nuovo nessuno ha deciso per l’assegnazione del rigore".

📰 @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 18, 2019

In difesa del Real Madrid è sceso anche Butragueño, che nel post-partita ha fatto sentire la sua voce.