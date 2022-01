Il Real Madrid centra il suo primo obiettivo stagionale. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha battuto col risultato di 2-0 l'Athletic Bilbao, conquistando così la Supercoppa di Spagna.

A decidere la finale la rete di Luka Modric, arrivata nel primo tempo, e quella dal dischetto di Karim Benzema nella ripresa.

Nel finale, l'Athletic sbaglia un rigore con Raul Garcia dopo il cartellino rosso comminato a Eder Militao.

Si tratta della Supercoppa numero dodici vinta dai 'Blancos' nella loro storia e il quinto trofeo alzato da Ancelotti alla guida del club dopo i 4 vinti nella sua prima esperienza madrilena. Il tecnico è il primo italiano ad alzare al cielo il trofeo nella storia della competizione.

5 - Carlo Ancelotti ha vinto la quinta coppa alla guida del #RealMadrid, la prima in Supercoppa Spagnola - è infatti diventato il primo allenatore italiano a vincere questo trofeo. Signore. pic.twitter.com/irIi1waD8j — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 16, 2022

Con la vittoria della Supercoppa di Spagna, Ancelotti aggiunge in bacheca un altro titolo: nelle sue due esperienze sulla panchina delle 'Merengues' aveva già conquistato la Coppa del Re, la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per club. Al tecnico italiano manca solo la vittoria della Liga per diventare il primo allenatore ad aver conquistato tutti le sei principali competizioni alla guida del Real Madrid.

Il Real Madrid è approdato in finale dopo aver sconfitto per 3-2 il Barcellona, mentre i baschi si sono imposti per 2-1 in rimonta sull'Atletico Madrid.

Il Bilbao non riesce nell'impresa di difendere il titolo, conquistato la scorsa edizione in finale ai danni del Barcellona.