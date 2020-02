Il Real Madrid piomba su Lautaro Martinez: disposto a pagare la clausola da 11 milioni

Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', il Real Madrid ha messo nel mirino Lautaro Martinez, sfidando il Barcellona nella corsa al "Toro".

Stando a quanto arriva dall' , su Lautaro Martinez in estate scatterà una vera e proprio bagarre tra le due superpotenze della : dopo il , infatti, anche il si inserisce nella corsa all'attaccante dell'.

Come riporta 'Tyc Sports', il Real Madrid sarebbe addirittura disposto a pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez, che dovrebbe ammontare alla cifra di 111 milioni di euro.

Tra l'altro, dovesse andare in porto questo trasferimento in estate, sarebbe la cifra più alta mai pagata per un calciatore argentino. Il Real Madrid offrirebbe anche un maxi-contratto con un maxi-ingaggio a Lautaro Martinez, difficilmente rinunciabile.

Molto però dipenderà anche dalla voglia del giocatore, dalle ambizioni dell'Inter e dal rendimento della squadra nerazzurro da qui a fine stagione.

Secondo il Real Madrid, Lautaro sarebbe la perfetta spalla di Benzema, soprattutto in vista di un passaggio di testimone, visto che il francese compierà adesso 34 anni.