Il Real Madrid manda l'Inter agli ottavi: ora sfida per il primo posto

L'Inter torna tra le prime sedici d'Europa dopo dieci anni. I nerazzurri, che nei due anni di Conte erano sempre stati eliminati nella fase a gironi della Champions League, finalmente accedono agli ottavi anche grazie al 'regalo' del Real Madrid.

La squadra di Carlo Ancelotti infatti, battendo lo Sheriff Tiraspol in trasferta per 0-3, ha permesso all'Inter di allungare e diventare irraggiungibile al secondo posto del Gruppo D. Ma non solo.

L'Inter dopo il successo casalingo contro lo Shakhtar Donetsk resta a -2 dal Real e dunque ha la possibilità di attaccare addirittura il primo posto dato che all'ultima giornata sarà di scena a Madrid.

In caso di vittoria al 'Bernabeu' quindi i nerazzurri scavalcherebbero gli uomini di Ancelotti e accederebbero agli ottavi da primi del proprio girone. Un finale da sogno dopo tanti, troppi anni di vacche magre in Europa. La qualificazione, intanto, è già in cassaforte.