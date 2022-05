Il Real Madrid chiude per Rüdiger: visite superate e contratto fino al 2026

Nella giornata segnata dall'ufficialità degli affari Haaland-Manchester City e Adeyemi-Borussia Dortmund, anche il Real Madrid definisce il primo colpo in ottica stagione 2022/2023.

Il club fresco di titolo in Liga e in procinto di disputare la sua diciassettesima finale di Champions League, ha definito l'ingaggio del difensore tedesco Antonio Rüdiger dal Chelsea.

L'ex difensore della Roma ha completato l'iter delle visite mediche firmando un accordo con il club madrileno di durata quadriennale, ossia fino all'estate del 2026.

L'ingaggio che il calciatore percepirà nella capitale spagnola sarà di circa 6.8 milioni bonus esclusi. Inoltre, lui e l'agente - ossia il fratello Sahr Senesie - si spartiranno un bonus alla firma da circa 35 milioni di euro.

Dopo cinque stagioni in quel di Londra - condite da una Champions League, una Europa League, una Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club e una Carabao Cup - il difensore classe 1993 saluta definitivamente la Premier League e si prepara a dare il là alla prossima tappa della sua carriera. Rigorosamente in salsa iberica.

Archiviate le precedenti esperienze con Stoccarda e Roma, il nazionale teutonico lascerà Stamford Bridge al termine della stagione 2021-2022. Addio ai Blues, dunque. Formazione con la quale militava dall'estate del 2017.