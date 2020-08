Il Real Madrid cede in prestito Kubo: ufficiale il passaggio al Villarreal

Il talento del Real Madrid giocherà per la squadra di Unai Emery nella prossima stagione. Lo scorso anno ha convinto al Mallorca.

Takefusa Kubo è un nuovo giocatore del . Il giapponese di proprietà del disputerà la prossima stagione in prestito nel Submarino amarillo, dopo aver brillato al Mallorca nel suo primo anno in Europa.

Acquistato esattamente un anno fa dai Blancos, il classe 2001 era stato subito mandato in prestito per farsi le ossa nel calcio europeo. Ci ha messo poco: ha chiuso il suo primo anno con un bottino di quattro goal e cinque assist.

Non è bastato per salvare il Mallorca, ma l'esterno offensivo si è comunque guadagnato le attenzioni di tutto il mondo. Ora, a 19 anni, la chance di mettersi in luce con la squadra di Unai Emery. Per poi l'anno prossimo, magari, tornare alla base, al Bernabéu.

Kubo è anche un nazionale giapponese: ha esordito appena dopo il compimento dei 18 anni e ha già 9 presenze complessive.

Non si tratta dell'unico colpo di oggi del Villarreal: al Madrigal sono arrivati anche Dani Parejo e Francis Coquelin, entrambi acquistati dal per 13 milioni di euro complessivi.