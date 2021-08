Il Real Madrid blinda Federico Valverde: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Il Real Madrid ha annunciato il rinnovo di Federico Valverde fino al 30 giugno 2027: inserita la clausola rescissoria di 1 miliardo di euro.

Il matrimonio tra il Real Madrid e Federico Valverde continua. Dopo l'anticipazione di Goal, i 'Blancos' hanno annunciato il rinnovo del contratto del 23enne centrocampista uruguaiano fino al 30 giugno 2027. Aggiunti due anni di contratto rispetto al precedente accordo, che aveva come scadenza il 2025.

A comunicare il prolungamento è stato lo stesso Real Madrid con una nota ufficiale apparsa sul sito.



"Federico Valverde ha firmato il rinnovo del contratto che lo lega Real Madrid, in compagnia del presidente Florentino Pérez. Il centrocampista uruguaiano resterà legato al nostro club fino al 30 giugno 2027. Dopo la firma, ha ricevuto una maglia con il suo nome e il 2027 come numero".

Secondo quanto appreso da Goal, il nuovo contratto garantisce a Valverde un aumento dell'ingaggio. Il Real Madrid ha voluto premiare l'importanza dell'uruguaiano, che rappresenta un pilastro del progetto dei 'Blancos' nel presente e nel futuro. Il club di Florentino Perez ha chiesto e ottenuto l'aumento della clausola rescissoria di Federico Valverde, passata da 500 milioni a un miliardo di euro.

Il 23enne è arrivato a Madrid dal Penarol nel 2015 per 5 milioni di euro. Passo dopo passo è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico delle 'Merengues' ed è stato premiato dal club, che lo ha voluto blindare per i prossimi anni e non rischiare di perdere uno dei suoi elementi fondamentali.