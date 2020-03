Il Real Madrid avvisa il Manchester United: Valverde via per 500 milioni

Il centrocampista ha una clausola gigantesca, Real non disposto a trattare: Valverde resterà così a Madrid a meno di trattative a cifre più basse.

Tante idee, nessuna sicurezza. Il calciomercato e il calcio aspettano buone nuove sul coronavirus, pandemia che ha fermato il mondo tra l'emergenza negli ospedali e l'impossibilità, o quasi, di uscire. I club lavorano per la prossima stagione in mezzo al caos, con idee che potrebbero trasformarsi in vere trattative più avanti.

Il ha messo ad esempio nel mirino Fede Valverde, centrocampista che si sta ritagliando uno spazio importante nel , tanto da mettere in difficoltà Zidane su chi schierare in mezzo, tra il nuovo giovane di prospettiva e il Pallone d'Oro Modric.

Solskjaer ha inserito Valverde in cima ai giocatori da portare a Manchester nel 2020, visto che per molti è considerato come nuovo Gerrard. Il 21enne uruguayano, interno che può giocare anche davanti alla difesa o come trequartista, vede la porta e manda i suoi compagni in rete con regolarità. E il prezzo sale.

Il Real Madrid non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via, tanto che Sport evidenzia come la società di Perez abbia avvisato tutte le pretendenti, Red Devils in primis, che per portare via Valverde servirà pagare la clausola rescissoria. Nessuna trattativa.

Peccato che la clausola rescissoria di Valverde sia di 500 milioni di euro, una cifra che nessuno ha mai speso prima e difficilmente verrà spesa nei prossimi anni. Sopratutto se il giocatore in questione non può aiutare a contenere i costi come capitato con Neymar, pagato 220 milioni di euro, o Cristiano Ronaldo.

Il 2020 potebbe però regalare diverse sorprese nel calciomercato, visto e considerando le perdite causate dallo stop per coronavirus. Molti saranno costretti a vendere, lasciando spazio ai club più ricchi. A 500 milioni di euro, però, impossibilità totale. Valverde resterà al Real a meno di trattative a cifre almeno cinque volte più basse.