Il rapporto di Immobile con Zeman: "È stato il primo a complimentarsi per la Scarpa d'Oro"

I 36 goal segnati in hanno permesso a Ciro Immobile di vincere la Scarpa d'Oro. Un trofeo di prestigio, soprattutto perché soltanto Toni e Totti ci sono riusciti tra gii italiani.

In un'intervista rilasciata a 'France Football', il bomber di Torre Annunziata ha raccontato che il primo a fargli i complimenti è stato il suo mentore Zeman, che a lo ha lanciato.

“Il primo a farmi i complimenti è stato Zeman. La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Ma come fai a giocare e ad attaccare con questa forza?'. E non è stato l’unico a dirmelo".

Immobile ha anche parlato dell'orgoglio di vincere il premio dopo un testa a testa con Lewandowski, che, in un campionato con quattro partite in meno della Serie A, si è fermato a quota 34.

“Vedere il mio nome in questa lista è fantastico, soprattutto in un anno in cui non c'era il Pallone d'Oro, la Scarpa d'Oro acquisisce un valore diverso. Ho battuto anche un grande attaccante come Robert Lewandowski, che quest'anno era un potenziale Pallone d'Oro. È un trofeo molto significativo per gli attaccanti".