Il racconto di Robinho: "Ibrahimovic sfidò Gattuso ad un incontro di ju jitsu"

Il brasiliano ha ricordato i tempi rossoneri, con l'aneddoto sul duello in allenamento: "Chi ha vinto? Zlatan vince sempre".

Ha vinto l'ultimo Scudetto pre-dominio della , Robinho. Faceva parte di quel in cui Ibrahimovic danzava, forniva assist, segnava, era il più decisivo di tutti. Il brasiliano ha tanti aneddoti sull'ex compagno, tornato al Diavolo a inizio 2020. Tra cui, quello relativo a Gattuso.

Robinho ha infatti raccontato a Marca che durante la sua era al Milan, Ibrahimovic era continuamente al centro della scena, intrattenitore che sapeva però superare tale ruolo in allenamento per essere devastante in campo. Insieme a loro in rossonero c'era anche Gattuso.

E' noto, Ibrahimovic ha una passione per le arti marziali:

"Ricordo che in allenamento Ibra ha sfidato Gattuso a un combattimento di jiu-jitsu. Abbiamo visto quel feroce difensore praticare arti marziali contro Zlatan, che è una cintura nera. Chi ha vinto? Zlatan vince sempre".

Ibrahimovic era così ed è così, Robinho non ha mai dimenticato cosa l'ex Juventus gli disse una volta approdato al MIlan:

"Diceva che aveva convinto il Milan a portarmi in squadra: 'Sei qui grazie a me'. È arrogante? Sì, ma in senso buono. È solo fiducia, e fiducia nel proprio talento. Per me è tutto ciò che un attaccante dovrebbe essere: uno showman e un vincente".

Il futuro di Ibrahimovic, dovuto all'età e alla pandemia di coronavirus, è ampiamente incerto. Solamente nei prossimi mesi l'attaccante svedese sotto contratto con il Milan fino a giugno evidenzierà quale sarà il futuro. Non resta che aspettare per capire se potrà essere protagonista al Milan ancora, in campo e in allenamento.