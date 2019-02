Il racconto di Cuneo-Pro Piacenza: "Si gioca anche se ci fanno 50 goal"

Carmine Palumbo racconta il caso Pro Piacenza: "Non ho minacciato nessuno, la vera vergogna sono stati quelli del Cuneo: come si fa a fare 20 goal?".

Il caso di Cuneo-Pro Piacenza, terminata 20-0 (risultato non omologato), si è chiuso ieri quando la Federcalcio ha deciso di escludere definitivamente la Pro Piacenza dal campionato di Serie C dopo avere schierato 7 ragazzini.

Adesso però a raccontare quanto successo domenica è Carmine Palumbo, ex direttore generale della Pro Piacenza incaricato dal presidente Pannella di formare la squadra d'emergenza e intervistato da 'Il Corriere della Sera'.

"Ho ricevuto la possibilità di ritornare a giocare giovedì alle otto di sera. E mo’ che faccio? Mi sono attaccato subito al telefono per comporre la rosa. Avevo una lista. Molti mi hanno detto che non avrebbero lasciato partire i loro figli. Forse sono stati umiliati in passato. Chissà. Come li ho convinti? Non ho minacciato nessuno. Non fa parte del mio stile. Ho solo spiegato che se le cose fossero andate bene avrebbero avuto una possibilità in futuro".

I problemi però non sono finiti lì per Palumbo che è stato costretto a schierare pure il massaggiatore Picciarelli perché uno dei ragazzi aveva dimenticato il documento d'identità, il tutto nonostante lo stesso Picciarelli fosse infortunato e sia sceso in campo con il nome di un altro coperto dal nastro adesivo.

Palumbo non ci sta a prendersi tutte le colpe per quanto successo e attacca gli avversari, colpevoli di non essersi fermati.

"Mi sono commosso quando ho sentito due dei miei urlare: “Si gioca fino al novantesimo. Anche se ci faranno cinquanta goal”. Ho letto e sentito commenti terribili. Ma la vera vergogna sono stati quelli del Cuneo. Come si fa a fare 20 goal a ragazzini che non hanno mai giocato in prima squadra? Se la partita finiva 5-0 tutto questo clamore mediatico non ci sarebbe stato. Sicuro".

Durante la partita peraltro alcuni dei ragazzi della Pro Piacenza avrebbero chiesto ai giocatori del Cuneo di non affondare i colpi: "Per favore fate torello, giro palla". Un invito evidentemente caduto nel vuoto.

A fine partita almeno il pubblico ha invece voluto rincuorare i giovani calciatori della Pro Piacenza, un gesto che ha colpito anche Palumbo.