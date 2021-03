Il racconto di Ben Foster: "Diego Costa un topo sudicio, Vidic un malato"

Su YouTube, il portiere del Watford ha parlato in maniera scanzonata di ex compagni e avversari: "Keane spaventoso, Tevez terribile in allenamento".

Ben Foster ha quasi 38 anni, gioca in porta nel Watford e, quando c'è da raccontare momenti particolari vissuti nella sua lunga carriera da calciatore, non si tira mai indietro. Di solito lo fa su YouTube, dove gestisce un canale seguitissimo.

Il nome, "The Cycling GK", non è casuale: Foster chiacchiera mentre pedala in bici, discorrendo con un amico di argomenti vari. E anche in uno degli ultimi video, gli argomenti - e i personaggi - non sono mancati: gente come Luis Suarez e Roy Keane, tipini mica male del mondo del pallone. E poi Diego Costa, che l'ex portiere del Manchester United ha incrociato solo da avversario.

"Il giocatore che non mi piaceva sfidare? Bella domanda. Dico Diego Costa: era un piccolo topo sudicio, che ringhiava, graffiava e non ti dava un secondo di respiro.

E sai una cosa? Anche Suarez era un po' così. Era orribile giocare contro di lui. Ti prendeva a calci, graffiava, faceva qualsiasi cosa. Però sono dei vincitori. Adoro quel tipo di giocatori, è gente che vorresti sempre nella tua squadra. Degli animali!".

Un altro "animale", nel senso buono del termine, era Roy Keane. Lui sì è uno con cui Foster ha condiviso lo spogliatoio durante l'esperienza al Manchester United.

"Mi ha spaventato a morte, a essere onesti. Era un tipo spaventoso. Anche Nemanja Vidic era un po' pazzo: metterebbe senza problemi la testa sulla scarpa di un avversario pur di fermare un pallone diretto in rete. Sì, era malato".

Altro giro (in bici), altra risposta senza filtri. Questa volta sul calciatore più pigro durante gli allenamenti: Carlos Tevez.