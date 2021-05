Il pullman del Cluj parte senza Hoban: lui lo rincorre invano

Ovidiu Hoban, anni 38, 30 presenze con la nazionale rumena, oggi centrocampista del Cluj. La sua carriera è stata di successo, ma non avrebbe mai creduto di vivere una situazione così surreale come successo giovedì, dopo la vittoria contro l’Academica Clinceni.

Il mediano è stato letteralmente dimenticato dal pullman della sua squadra, che ha lasciato lo stadio senza di lui. Appena si è accorto, ha provato a mettersi all’inseguimento del bus di corsa, sbracciandosi. Con risultati esigui.

The amazing video of the day in Romania.

CFR's bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA