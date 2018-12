Il PSV pensa al ritorno di Robben: ci lavora van Bommel

Dopo aver annunciato l'addio al Bayern Monaco, Arjen Robben sta considerando un ritorno in Olanda, al PSV di Mark van Bommel.

Come vi abbiamo raccontato, Arjen Robben lascerà ufficialmente il Bayern Monaco a fine stagione. Dopo nove anni trascorsi in Germania e all'età di 34 anni, il calciatore olandese dovrà scegliere la nuova tappa della sua carriera.

L'età avanza, gli acciacchi fisici si fanno sempre più presenti, ma il sue piede mancino resta sempre lo stesso: in questa prima parte di stagione Robben ha messo a segno 3 goal in Bundesliga e 2 in Champions League. Lo sa bene il PSV, che sta pensando ad un suo clamoroso ritorno.

Arjen Robben ha giocato con la maglia biancorossa in patria dal 2002 al 2004 e adesso potrebbe tornarci. Lo ha ammesso il general manager del PSV, Toon Gerbrands, ai microfoni di 'Omroep Brabant'.

Queste le parole di Gerbrands: "Ci sono stati dei contatti. Mark van Bommel, che ha giocato con Robben, gli ha mandato un messaggio. Ora tocca ad Arjen fare le sue considerazioni".

Robben quindi potrebbe accettare la proposta di tornare in patria e magari chiudere la carriera al PSV, insieme all'amico Mark van Bommel.