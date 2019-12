Il PSV esonera Van Bommel: arriva l'annuncio ufficiale

Mark Van Bommel non è più l’allenatore del PSV. Il club olandese ha annunciato il suo esonero a seguito di risultati non positivi.

Si chiude dopo un anno e mezzo l’avventura di Mark Van Bommel alla guida del . L’ex centrocampista di , e , oltre che della Nazionale olandese, è stato esonerato a causa dei risultati deludenti colti nell’arco di questa stagione.

A confermarlo è stato lo stesso club di Eindhoven attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark van Bommel vanochtend beëindigd.



Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) December 16, 2019

“Questa mattina si è conclusa la collaborazione con il capo allenatore Mark Van Bommel. La lunga serie di risultati negativi costituisce la base che ha portato a tale decisione. Il PSV presenterà colui che prenderà temporaneamente il posto di Van Bommel nel corso della giornata e darà ulteriori spiegazioni su quella che è stata la sua scelta. Il PSV ringrazia Van Bommel per gli sforzi profusi negli ultimi diciotto mesi”.

Il direttore generale del club, Toon Gerbrands, ha spiegato come la situazione si fosse fatta ormai insostenibile.

“Abbiamo assistito ad un crollo troppo grande e non degno del PSV. Nel nostro club cerchiamo di aiutarci e sostenerci a vicenda ed è questo quello che è accaduto anche negli ultimi mesi. L’interesse del PSV è sempre venuto prima di tutto e le nostre valutazioni hanno portato a questa decisione dolora. Abbiamo fatto di tutto per invertire la tendenza, ma purtroppo non ha funzionato”.

Per Van Bommel fatale è stata la sconfitta per 3-1 patita domenica pomeriggio sul campo del , ma più in generale il PSV ha deluso in questa prima metà di stagione. La compagine di Eindhoven, dopo 17 partite, è infatti quarta in campionato a -10 dalle capolista ed AZ ed è stata già eliminata dall’ essendosi piazzata nel Gruppo D alle spalle di LASK Linz e Lisbona.