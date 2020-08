Il PSG spera: Mbappé torna in gruppo, recupero possibile per l'Atalanta

Kylian Mbappé ha svolto oggi il primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia: possibile il recupero per l'Atalanta.

Arrivano ottime notizie in casa in vista della delicatissima sfida di contro l' : migliorano le condizioni di Kylian Mbappé dopo il brutto infortunio alla caviglia, lo staff spera di recuperarlo per il quarto di finale.

Il fuoriclasse francese ha svolto oggi il primo allenamento con il resto del gruppo: salgono dunque le possibilità di vederlo in campo contro la squadra di Gasperini in programma mercoledì sera allo stadio 'Da Luz' di Lisbona.

Il PSG dovrà già fare a meno di Di Maria nella sfida contro la Dea: l'argentino è squalificato e non sarà del match, dunque diventa fondamentale per Tuchel l'eventuale recupero di Mbappé, che potrebbe addirittura recuperare per partire dal primo minuto.