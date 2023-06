Il PSG punta Kang-in Lee: già avviate le trattative con il Maiorca

Il PSG è pronto a mettere a segno un colpo importante anche in prospettiva: si tratta di un’operazione da oltre 20 milioni di euro.

Si chiama Kang-in Lee, è un centrocampista offensivo, ha 22 anni e potrebbe essere il prossimo colpo messo a segno dal PSG.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ infatti, non solo il club transalpino è pronto a prelevare il giocatore dal Maiorca, ma pur di farlo in tempi brevi è pronto a mettere sul tavolo qualcosa come 22 milioni di euro.

Le trattative tra i due club sono iniziate alcune settimane fa ed ora la fumata bianca viene data ad un passo. La clausola rescissoria inserita nel contratto di Kang-in Lee è da 25 milioni di euro e questo vuol dire che il club iberico è vicina ad ottenere il massimo possibile dalla sua cessione.

Il PSG ed il suo direttore sportivo Luis Campos credono fortemente nelle qualità del ragazzo e sono pronti a garantirgli un contratto importante (le trattative partiranno solo dopo il ‘sì’ del Maiorca) ed un posto di rilievo in prima squadra.

Kang-in Lee dal 2019 fa parte del giro della Nazionale maggiore coreana ed ha preso parte anche a Qatar 2022 scendendo in campo in quattro occasioni.

Nell’ultima stagione di Liga ha totalizzato 36 presenze condite da 6 goal e 7 assist.

Cresciuto nel Valencia, nel 2007, quando aveva appena 6 anni, ha preso parte al reality show coreano ‘Fly Shoot Dori’ e grazie alle eccellenti doti mostrate si è guadagnato un posto nell’accademia dell’ex centrocampista Yoo Sang-chu.

E’ così dunque che è iniziato il suo cammino nel mondo del calcio, prima del trasferimento in Spagna nel 2011.