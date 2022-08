Il PSG piomba su Ilic: nel mirino il centrocampista del Verona

Il club parigino è interessato al centrocampista serbo del Verona: a breve l'entourage incontrerà il club scaligero per parlare del futuro.

Ivan Ilic è senza dubbio una delle note liete dell'ultima Serie A. Il centrocampista serbo classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Real Nis e Stella Rossa prima di volare in Inghilterra ed entrare a far parte del vivaio del Manchester City, è riuscito a confermarsi nel secondo anno nel campionato italiano dopo l'exploit della prima annata.

Le prestazioni di Ilic non sono certamente passate inosservate, con molti club che hanno messo gli occhi sul talento del Verona. Tra questi ci sono la Lazio e il Torino, che oggi si affronteranno in campionato e che da settimane hanno avviato contatti per il 21enne serbo.

Nelle ultime ore anche il Paris Saint-Germain si è interessato a Ivan Ilic. Secondo 'Sky Sport', i campioni di Francia hanno messo nel mirino il centrocampista ex City, uno dei pilastri degli scaligeri con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nonostante un contratto di altri quattro anni, il futuro di Ilic resta tutto da scrivere. A breve è previsto, infatti, un incontro a Milano tra la dirigenza del Verona e l'entourage del serbo. Il presidente Setti e gli agenti del calciatore sono nella città meneghina e potrebbero vedersi per discutere del futuro del classe 2001.

Il PSG resta alla finestra e monitora la situazione di Ilic, autore di 5 goal e 5 assist finora in 66 presenze con la maglia del Verona.