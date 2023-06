Il PSG festeggia la vittoria della Ligue 1 ma Galtier rientra da solo negli spogliatoi

Il PSG è campione di Francia, ma mentre la squadra festeggia sul campo Galtier rientra da solo negli spogliatoi: "È come un'allegoria della stagione".

Non sorride mai, Christophe Galtier. Neanche quando tiene tra le mani il premio come campione di Francia al Parco dei Principi, neanche quando accarezza il trofeo della Ligue 1, il secondo vinto dopo quello storico ottenuto con il Lilla.

Nella serata di sabato, quando in Francia si è giocata l'ultima giornata di Ligue 1 con tutte le dieci partite in contemporanea, il PSG di Mbappé e Messi (all'ultima sotto la Tour Eiffel) ha festeggiato sul campo l'undicesimo campionato della sua storia, il nono degli ultimi dieci anni.

A Parigi, nonostante il ko interno contro il Clermont per 2-3, a fine partita Verratti, Hakimi e compagni hanno alzato al cielo di fronte ai propri tifosi l'Hexagonal, il trofeo assegnato ai campioni del massimo campionato francese.

Il titolo Galtier l'aveva già conquistato con una giornata di anticipo sul campo dello Strasburgo. Ma, dopo i soli tre tifosi ad attendere la squadra campione di Francia di ritorno all'aeroporto, un altro momento desolante è andata in scena durante i festeggiamenti del titolo.

Come si vede dalle immagini riprese da 'Prime Video' e diffuse da 'Get French', mentre Mbappé si gode il premio come capocannoniere del torneo (29 reti) e Marquinhos festeggia il titolo, Galtier sta già rientrando negli spogliatoi passeggiando da solo e a testa bassa.

Il tecnico ex Lilla e Nizza, infatti, non è mai stato apprezzato fino in fondo nello spogliatoio parigino, dove non è riuscito ad imporsi davvero e a fare la differenza nella gestione di grandi campioni. Fallimentare, inoltre, il percorso in Champions League, vero grande obiettivo della proprietà qatariota: l'eliminazione agli ottavi contro il Bayern Monaco (3-0 complessivo) brucia ancora. Il PSG è stato eliminato agli ottavi anche in Coppa di Francia, contro il Marsiglia (2-1).

Dopo gli addii di Messi e Sergio Ramos, il prossimo dunque potrebbe essere proprio quello di Galtier. All'allenatore di 56 anni, secondo 'L'Equipe', sarebbe già stata comunicata la scelta dal club che avrebbe deciso di licenziarlo nonostante il contratto fino al 2024. E nonostante i due trofei, Ligue 1 e Supercoppa, vinti - ma senza alcuna gioia - questa stagione.