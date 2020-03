Il PSG festeggia come Haaland: tutta la squadra 'prende in giro' il norvegese

Il sfata il tabù dei quarti di finale di e raggiunge finalmente il traguardo delle migliori otto squadre del mondo, nella massima competizione europea. Decisiva la vittoria di questa sera per due a zero, contro il .

Le reti fondamentali sono state di Neymar e Bernat. Ma quello che ha sorpreso maggiormente è stata l'esultanza della squadra di Tuchel al fischio finale, nel deserto del Parco dei Principi: tutti i giocatori si sono messi in gruppo ad imitare l'esultanza tipica di Haaland, ovvero la classica posizione di chi fa yoga.

PSG squad do the Erling Haaland celebration after knocking Dortmund out of the Champions League. 👀 pic.twitter.com/vPwQOC4hzu