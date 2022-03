Il PSG cade in Ligue 1 contro il Nizza: secondo ko nelle ultime tre

Il PSG inciampa ancora in campionato perdendo 1-0 all'Allianz Riviera, fortino di casa del Nizza.

I parigini, autori di una prestazione decisamente rivedibile sulle rive della Costa Azzurra, sono finiti al tappeto per mano di Andy Delort, autore del guizzo decisivo su assist di Stengs che ha regalato i tre punti alla formazione di Christophe Galtier.

Una serata tutta da dimenticare, invece, per la truppa Pochettino, costretta a fare i conti con la terza sconfitta in Ligue 1, nonché la seconda nelle ultime tre partite. Dopo il ko in casa del Nantes, infatti, il club capitolino lascia per strada punti ancora una volta lontano dal Parco dei Principi.

Con Mbappé in tribuna, finisce in archivio un'altra performance da dimenticare del duo Messi-Neymar, imitati da Di Maria che è stato persino sostituito da Icardi a dieci minuti dal traguardo.

Il PSG, dunque, cade contro la seconda della classe. Un ko indolore che non desta eccessive preoccupazioni visto il confortante +13 in classifica, ma decisamente non un buon biglietto da visita con il quale presentarsi mercoledi alla notte decisiva del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, questa sera straripante in Liga con il 4-1 alla Real Sociedad.

Una parata di stelle per un match che ha tutti i connotati della finale anticipata. Per centrare i quarti, però, servirà tutto un altro PSG.