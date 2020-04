Il progetto dell'UEFA per la Champions: finale dopo il 15 agosto

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'UEFA pianifica i calendari e punta a giocare le coppe europee anche arrivando fino all'estate.

La pandemia da Covid-19 cambierà il mondo, compreso quello del calcio. Che potrà dover rivedere tutti i suoi tempi e i suoi ritmi, almeno per le prossime stagioni. A partire, comunque, da quella in corso. Quella che l'UEFA vuole finire a tutti i costi.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la federazione ha deciso di abbattere la deadline del 30 giugno: verranno allungati i contratti per permettere ai giocatori di scendere in campo anche più avanti. Agosto compreso.

La nuova 'scadenza' per terminare i campionati sarebbe il 3 agosto, ipotizzando di poter tornare in campo a giugno. Questo, comunque, lo deciderà soltanto lo stato del mondo e del Coronavirus.

Di certo l'UEFA ha tutta l'intenzione di portare a termine la stagione, coppe comprese. Tanto che, stando a quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', starebbe studiando un piano per giocare la finale di dopo il 15 agosto, una svolta storica.

Le opzioni al vaglio sono diverse: tutto, in ogni caso, dipende da quando si riprenderà e quanto tempo ci sarà.

L'intenzione sarebbe quella di giocare tutte le partite, anche se rimangono ancora in piedi le opzioni gare secche ai quarti e nelle semifinali, oltre alle idee Final Eight e Final Four.