Il problema muscolare persiste: Smalling vola in Spagna

Il centrale inglese non prenderà parte alla trasferta con il Sassuolo. Spera di tornare con l'Ajax.

La Roma affronta la complicata trasferta contro il Sassuolo in emergenza difensiva: dovrebbero essere Karsdorp e Cristante a scalare nei tre dietro insieme a Mancini. Ibanez è squalificato, Kumbulla ha finito la stagione e anche Chris Smalling è ancora fuori.

Proprio l'inglese potrebbe essere il prossimo a tornare in campo: i giallorossi sperano di averlo già giovedì 15 aprile contro l'Ajax. Ma, come riporta il 'Corriere della Sera', il rientro non sarà garantito.

L'ex Manchester United vive una situazione complicata, con un infortunio muscolare che ha fatto seguito a un problema al ginocchio. Stagione finora sfortunata la sua, con soltanto 17 presenze raccolte in tutte le competizioni.

Nei giorni scorsi il classe 1989 si sarebbe anche recato in Spagna insieme al medico sociale della Roma per un consulto specialistico dal professor Cugat, per una nuova terapia.

Paulo Fonseca ieri in conferenza stampa ha affermato che il giocatore "sta molto meglio". Per il ritorno in campo però dovrà aspettare almeno ancora una decina di giorni.