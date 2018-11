Il primo contratto di Messi? In una cassetta di sicurezza ad Andorra

Nel 2000 Messi firmò il suo primo simil-contratto su un tovagliolo: il pezzo è custodito da Gaggioli, allora decisivo nella trattativa.

Tutti i grandi sportivi hanno una storia particolare dietro. Sopratutto di origini. Basket, baseball, atletica. E ovviamente calcio. Dal mancato arrivo in Serie A al primo contratto firmato su un tovagliolo. La storia di Leo Messi è da leggenda popolare, da fiaba. Ma è realtà assoluta, attualmente conservata ad Andorra.

Nel settembre del 2000 un 13enne Messi arrivata alla Ciudad Condal per realizzare un provino col Barcellona, grazie ai rappresentanti argentini Soldini e Montero, oltre a Horacio Gaggioli. Quest'ultimo, procuratore tra gli altri di Asensio, è colui che conserva gelosamente il tovagliolo in cui è stato firmato il primo simil-contratto di Messi.

La famiglia di Messi tornò a Rosario con la promessa di un'offerta contrattuale. Gaggioli, nel ruolo di intermediario, minacciò il Barcellona di offrire il giocatore ad altri club, compreso il Real Madrid. Invece alla fine quel ragazzino firmò con i blaugrana, diventando uno dei giocatori più importanti della storia. Niente da aggiungere.

Ma parliamo di quel tovagliolo, dove è timbrata la prima presenza di Messi a Barcellona: firmato da Rexach, Minguella e Gaggioli, il direttore tecnico del Barcellona e gli intermediari decisivi per il trasferimento definitivo dell'argentino in Catalogna, venne convalidato davanti ad un notaio una settimana dopo.

"Io, Charly Rexach, in presenza di Horacio Gaggioli e Josep Maria Minguella, sono d’accordo all’assunzione di Lionel Messi alle condizioni concordate nonostante il disaccordo interno del club" questo il testo del tovagliolo in cui l'argentino ha apposto la sua firma, visto che al momento non si trovò nessun altro pezzo di carta.

Gaggioli, che ora vive ad Andorra, a 200 km da Barcellona, ha fatto incorniciare quel tovagliolo e l'ha depositato in una cassetta di sicurezza di Credit Andorrà. Nonostante il suo più grande tesoro materiale, l'idea del procuratore e intermediario è quello di prestare il pezzo da museo, proprio al museo del Barcellona in quel del Camp Nou.

"Dovrebbe essere accanto ai Palloni d'Oro vinti da Messi, quel pezzo di carta ha cambiato la storia moderna del club". Nessun dubbio a tal riguardo.