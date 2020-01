Il primo Barcellona di Setién è da record: 1002 passaggi e 82,6% di possesso

Dietro il misero 1-0 con cui il primo Barça di Quique Setién ha battuto il Granada nella Liga ci sono numeri da record.

Che il credo calcistico di Quique Setién si sposasse con quello del si sapeva già da anni, da quando il suo Las Palmas con Boateng in attacco ha fatto sognare le isole Canarie per diversi mesi. E la prima sulla panchina blaugrana rispecchia perfettamente le sue idee, con numeri pazzeschi.

Secondo i dati 'Opta', i blaugrana nella vittoria sofferta per 1-0 contro il Granada ha mantenuto l'82,6% del possesso palla. Non un record, visto che la versione dei blaugrana guidata da Guardiola nel 2011 aveva toccato l'84% contro il Racing Santander.

Per rendere l'idea del cambiamento, finora in stagione il possesso palla medio del Barça sotto la gestione di Valverde in era del 64,5%.

Quello del possesos non è però l'unico dato impressionante. Il Barcellona ha infatti superato la quota dei mille passaggi, arrivando per la precisione a 1002. Dalla stagione 2005/06 era accaduto soltanto due volte: sempre con Guardiola nel maggio 2011 contro il e con TIto Vilanova nel novembre 2012.

In quest'arco di tempo soltanto altre tre squadre sono riuscite a passare quota mille: il di Guardiola nel 2014 (che detiene il record con 1109 passaggi conclusi contro l'Hertha), il e il , sempre guidato da Pep.