Il primo allenatore di Kulusevski: "Già oggi sarebbe titolare alla Juventus"

Andreas Engelmark, è stato il primo vero allenatore di Dejan Kulusevski ai tempi del Brommapojkarna, e quindi chi meglio di lui può conoscere il nuovo giocatore della ? 'TuttoJuve.com' lo ha intervistato per avere un quadro più delineato del talento del .

"Abbiamo avuto l'occasione di parlare alcune volte in questi mesi. Ovviamente gli manca il calcio un po' come a tutti noi. Non vede l'ora di trasferirsi alla Juventus, a proposito ha grandissimo entusiasmo".

Poi Engelmark risponde senza molti dubbi sulla presuntà titolarità di Dejan Kulusevski alla Juventus.

Infine, chiusura su quel paragone con Nedved che potrebbe farsi troppo ingombrante.

"Nedved era uno dei migliori della sua generazione. Dejan ha il potenziale per diventare un grande giocatore come Nedved, ma lo diventi solo se riesci a mantenere la stessa costanza per tanti. Credo che possa riuscire in questo, è il personaggio giusto e nei prossimi anni spetta a lui dimostrare di poter diventare una stella della sua generazione".