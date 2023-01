Nel mezzo di una separazione con la moglie, Gonzalez allenerà un po' telefonicamente, e un po' come di consueto: "Per la felicità delle mie figlie".

Da inizio 2020, ma non solo, la possibilità di lavorare da casa è diventata una costante per sempre più persone. Il lavoro da remoto è entrato nelle professioni più disparate, così da poter far fronte a problemi e necessità di impiegati e aziende. Magari di allenatori professionisti.

Parliamo di Alberto Gonzalez, allenatore del Linares Deportivo, squadra militante nella terza spagnola. Il primo tecnico a lavorare da casa, anche se non in maniera costante. Si tratterà di un impiego a settimane alterne, in cui combinerà gli allenamenti faccia a faccia con quelli a distanza.

Gonzalez gestirà telefonicamente con il suo staff tecnico la preparazione per allenamenti e partite, per poi tornare a vivere il quotidiano sul campo reale e verde del Linares. Match ufficiali seguiti da casa o a bordo campo, a seconda della settimana. Il motivo? La separazione con la moglie e la necessità di stare vicino alle figlie.

"Sono in fase di separazione e questo processo, insieme alla distanza dalla mia famiglia e agli impegni lavorativi che questo lavoro comporta, sta rendendo un po' difficile il mio rapporto con le mie figlie" ha detto Gonzalez in conferenza.

"Da qualche tempo, vedendo queste difficoltà , ho capito che dovevo prendere delle misure e fare qualche passo che mi permettesse di avvicinarmi per mantenere il rapporto che ho sempre avuto e per poter coprire le loro esigenze"

Gonzalez ci ha pensato a lungo, per poi parlarne al club: la sua intenzione era mollare il Linares in maniera definitiva:

"La priorità era la felicità delle figlie".

Jesús Medina, presidente del Linares, ha però capito la situazione, cercando di trovare una soluzione che potesse andare bene a tutte le parti in causa.

"Quello che hanno fatto è stato ribaltare un approccio che all'inizio non mi era passato per la mente, perché è qualcosa di senza precedenti nel calcio. Risposta fantastica da parte del presidente e del CDA, non immaginavo fosse possibile. Mi hanno chiesto di combinare, di trovare una formula con cui potessi coprire le mie esigenze familiari e continuare con il progetto, perché erano contenti del mio lavoro".

Del resto il Linares è in lotta per i posti playoff, con la possibilità di avanzare di categoria. Gonzalez si è meritato il lavoro a distanza. Per metà.