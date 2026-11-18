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Il Frosinone ha fatto un'offerta ufficiale per Paulos Abraham, che potrebbe diventare il primo acquisto del calciomercato di gennaio in Serie A.

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Dopo l'infortunio di Raimondo, che comunque dovrebbe tornare in campo regolarmente entro la fine dell'anno, i ciociari si sono mossi per un nuovo attaccante. E lo hanno fatto in maniera concreta.

4 MILIONI PER IL BOMBER DI SVEZIA

Secondo Fabrizio Romano, il Frosinone ha offerto all'Hammarby 4 milioni di euro, che poi è anche il costo della clausola rescissoria di Abraham, sino a questo momento protagonista assoluto in Svezia.

Con 17 goal segnati in 28 partite è l'attuale capocannoniere del campionato e nella precedente pausa per le nazionali, quella di ottobre, è stato per la prima volta convocato dalla Svezia.

CHE GIOCATORE E' ABRAHAM

Quest'anno all'Hammarby ha fatto prevalentemente la punta, ma il classe 2002 ha giocato in svariate posizioni offensive nel corso della sua carriera.

Ala sinistra, ala destra, all'occorrenza anche trequartista. Attaccante rapido, bravo nel dribbling e nell'attaccare la profondità, è mancino e può giocare anche a piede invertito sfruttando così i suoi tagli verso il centro.

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ABRAHAM NEL FROSINONE

Principalmente sarà l'alternativa a Raimondo, anche se in rosa al momento ci sono già Birligea e Bobcek, ma come detto la sua duttilità potrebbe diventare una risorsa importante per Alvini, che potrebbe utilizzarlo come opzione in più sulla fascia destra a Ghedjemis o all'occorrenza in coppia con lo stesso Raimondo.