Il presidente kuwaitiano Al-Bakr: "Voglio acquistare un club italiano"

Un altro club della nostra potrebbe finire in mano straniera: l'uomo d'affari kuwaitiano Fahd Abdul Rahman Al-Bakr, presidente di 'Winners International group', ha infatti dichiarato di voler acquistare un club del campionato italiano.

L'annuncio è stato fatto tramite il proprio profilo personale 'Twitter', nel quale però non viene rivelato il nome della squadra interessata.

"Ho presentato la mia offerta per l'acquisto di un club italiano. Il regolamento non mi permette però di rivelare il nome della squadra in questione prima che l'affare sia concluso".