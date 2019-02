Il presidente della SPAL contro Chiesa: "Inventa falli, è persona poco seria"

C'è grande amarezza in casa SPAL dopo la sconfitta interna subita per 4-1 contro la Fiorentina. Tutto è nato, secondo i ferraresi, dalla decisione dell'arbitro Pairetto, coadiuvato dal VAR, di assegnare un calcio di rigore ai viola dopo il goal del momentaneo 2-1 siglato da Valoti.

In zona mista c'è stato il duro intervento del presidente della SPAL Mattioli, che in particolar modo se l'è presa con Federico Chiesa.

"Prima di parlare ho voluto vedere le immagini. Si deve fermare il gioco quando c'è un fallo netto, non quando gli pestano la punta dei piedi. Sappiamo bene che Chiesa inventa falli, è una sua dote. E' una persona poco seria , è il suo modo di fare. Il VAR contro di noi ha sbagliato così come contro il Torino".

L'intenzione è adesso quella di chiedere spiegazioni ed ancora maggiore tutela alla Lega in vista del prosieguo del campionato.

"Doveva essere proseguita l'azione, avevamo segnato in maniera meritata. Non possiamo essere trattati in questo modo, passiamo per coglioni quando vogliamo essere persone che collaborano. Proveremo a sentire la Lega, speriamo che quello di oggi sia stato un singolo episodio".