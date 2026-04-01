Il presidente della Federcalcio italiana prende posizione sulla destituzione di Gattuso

Dopo l'eliminazione per mano della Bosnia, la Nazionale italiana dovrà affrontare mesi molto difficili, tra autocritiche e polemiche, dopo aver mancato l'accesso ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

L'Italia ha pareggiato con la Bosnia per 1-1 nei tempi regolamentari e nei due tempi supplementari, prima che i rigori sorridessero ai compagni di Džeko con un risultato di 4-1.

Di fronte a questo disastro che si ripete, sorge spontanea la domanda: gli Azzurri manterranno l'allenatore Gennaro Gattuso?

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In risposta a ciò, il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina ha dichiarato dopo la partita di aver chiesto all'ex allenatore del Marsiglia di restare.

Ha aggiunto: «La mentalità è chiara, soprattutto considerando l’andamento della partita. Mi congratulo con i giocatori. Mi dispiace che molti non abbiano saputo apprezzare la fantastica atmosfera che abbiamo vissuto insieme a loro negli ultimi mesi, grazie alla loro determinazione e all’orgoglio di rendere felici i nostri tifosi».

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Ha proseguito: "Mi congratulo con Gattuso, è un grande allenatore. Abbiamo avuto qualche malinteso sul futuro. Ho chiesto a lui, così come a Buffon, di restare".

E ha sottolineato: «Questa sconfitta arriva in un momento in cui i rapporti sono ottimi. Avete visto tutti la partita, non c’è molto da aggiungere. Gattuso ha definito i giocatori dei campioni, hanno dato il massimo. Ci sono molte valutazioni da fare. Sostengo pienamente l’aspetto tecnico».

Gravina ha aggiunto: «Per quanto riguarda l’aspetto politico, questo è di competenza del Consiglio Federale, che ho convocato per la prossima settimana. Faremo delle valutazioni interne. Capisco che si parli di chiedere le dimissioni (di Gattuso)».

Ha aggiunto in una conferenza stampa: «Sono abituato a questa procedura, ma le valutazioni rientrano nella competenza del Consiglio federale, come previsto dal regolamento».